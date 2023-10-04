中國「併購之王」包凡失聯七個多月 華興資本宣布代理CEO

中國「併購之王」、華興資本創辦人包凡失聯七個多月後，華興資本控股公司 (01911-HK) 宣布，華興資本集團（包括上市公司與子公司）執行董事謝屹璟出任華興資本控股代理執行長。

據《澎湃新聞》報導，華興資本控股在周一（1）晚間發布公告，宣布謝屹璟擔任代理執行長，即日生效。

華興資本控股在今年 2 月發布公告，表示該公司董事會主席、執行長包凡失聯。後經華興資本控股確認，包凡正配合中國有關機關調查。

華興資本控股在周一的公告中表示，自 2 月起謝屹璟一直在該公司執行委員會中發揮領導作用，負責該集團的日常管理與營運。董事會認為，任命謝屹璟為該公司代理執行長，有助於執行委員會決策，並提高本集團業務營運效率。

謝屹璟自 2005 年 12 月加入華興資本集團以來，擔任多個高階職位，包括金融投資人團隊董事總經理。自 2015 年 3 月以來，其擔任醫療與生命科技事業部負責人，負責管理該集團醫療行業部門的財務顧問業務。

包凡失聯後，華興資本控股受到一定影響。由於華興資本控股審計師無法聯繫包凡，導致審計師無法完成審計工作，簽發審計師報告。因此，華興資本控股宣布 4 月 3 日起停牌，直至發布 2022 年度業績為止。華興資本控股並於 8 月 31 日再次發布公告，宣布延後寄發 2023 年中期報告。目前華興資本控股的股票仍停止交易。

值得注意的是，港交所曾向華興資本控股發出信函，提醒華興資本控股倘若無法在連續停牌 18 個月內，糾正導致其停牌的問題、履行復牌指，港交所上市部門將建議上市委員會著手取消上市資格。

這意味著 18 個月的期限將於 2024 年 10 月 2 日到期。華興資本控股停牌的前一個交易日，股價收於 7.27 港元，市值為 41.32 億港元。