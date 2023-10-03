愛德萬測試榮獲日月光投控2022最佳供應商獎

半導體測試設備大廠愛德萬測試 (Advantest Corporation) 今 (3) 日宣布，榮獲長期夥伴日月光投控 (3711-TW) 頒發的「2022 最佳供應商獎」(Best Supplier Award)。

愛德萬測試表示，公司十年來多次榮獲日月光投控頒發最佳測試設備供應商獎肯定，在 2022 年度評選中，愛德萬測試旗下 V93000 和 T2000 系統單晶片 (SoC) 測試系統備受日月光投控青睞。

日月光投控最佳供應商獎的評比，是由日月光投控從多家合作業者中，精選前一年度在設備、技術、原料和其他重要品項與服務的供應上扮演要角者授予獎項，肯定其對日月光投控的持續成長與成功做出貢獻。

日月光投控依據下列四項關鍵指標評選供應商，成本、供貨、品質與工程服務，過去一年，愛德萬測試滿足日月光投控的迫切需求，全力提供客戶支援，為重要專案提供特殊而客製化的解決方案，並貢獻領先業界的獨有能力和測試技術，協助日月光投控提升效率、掌控成本。

台灣愛德萬測試董事長暨總經理吳萬錕表示，愛德萬測試十分榮幸能獲得重要國際夥伴如此高度的肯定，將持續投入打造橫跨供應鏈的長期信賴關係，日月光投控頒發的這個獎項，代表著愛德萬測試對業界夥伴堅定不移的承諾，將繼續開發和提供尖端的測試技術以促進創新，並推動產業向前發展。

愛德萬測試擁有全方位的產品組合，針對系統單晶片和記憶體半導體提供先進測試解決方案及配套產品與服務，譬如分類機、測試介面與軟體，還有領先業界的服務及支援，在半導體價值鏈中貢獻全方位能力。愛德萬測試豐富的產品組合，為包括日月光投控在內的客戶提供客製化解決方案，並滿足客戶多元化的需求。