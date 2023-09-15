鴻海旗下富智捷自駕布局推進 Level 2.9 ADAS新品進入實車測試

鴻海 (2317-TW) 集團與 Stellantis 轉投資的富智捷 (MobileDrive) 積極布局自駕應用，推出全新一代 Level 2.9 的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 產品，已在台灣及海外進行實車測試，於開放場域進行驗證並累積系統驗證行駛里程。

富智捷說明，Level 2.9 的 ADAS 產品能透過「全周感知」技術讓車輛實時監測周圍環境，並結合地圖資訊使車輛了解其位置、路線和道路特徵，大幅增強車輛的環境理解能力與主被動安全。

同時，能流暢地實現自動變換車道、匝道匯入匯出、自適應調速等功能，而在法規允許的條件下，亦可執行特定路段長時間解放雙手的輔助駕駛。

目前富智捷 ADAS 業務已陸續取得成果， Level 2 的 ADAS 產品現已配備裕隆 (2201-TW) 旗下的國內品牌納智捷 (LUXGEN) 多功能旗艦休旅 URX NEO 車系，取得海外客戶訂單，將於明年量產出貨。

富智捷技術長徐宏民指出，隨著半導體技術與製程升級，AI 晶片算力不斷推升，加上各大車廠對於智能技術的重視，前瞻 AI 電腦視覺技術真正落實於車輛環境感知很快就會到來。

富智捷透過整合多顆車用鏡頭及全新開發的深度神經網路 (Deep Neural Networks)，系統能即時理解複雜的外在行車環境並判斷車內駕駛與乘客狀況，提供最舒適安全的駕駛與乘坐體驗，也為城市交通和長途旅行開創更多可能。

富智捷表示，隨著軟體定義汽車的時代來臨，未來除持續提升 ADAS 技術水平外，將充分運用 AI 晶片算力與跨域整合的科技趨勢，結合智能座艙軟硬體技術，提供產業界更全面的艙駕一體智能車方案。