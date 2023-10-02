鉅亨美股雷達：Coinbase獲新加坡支付機構牌照 Google將在印度生產筆電

美股重要看點：

美國國會通過權宜法案，讓政府繼續運作至 11 月 17 日，在最後關頭避免聯邦政府代價高昂的關門，助美股盤前情緒轉佳。

在周六午夜期限截止前幾小時，參眾兩院通過該項法案，為民主黨和共和黨繼續協商長期政府撥款法案贏得了時間，但法案中不包括為烏克蘭提供的新資金。美國總統拜登周六深夜簽署了這項法案。

Harris Financial 執行合夥人 Jamie Cox 表示，投資者不喜歡不斷被逼到懸崖邊緣。由於「沒有關閉，我們應該會看到市場的非常積極的反應。」

投資者重新將焦點置於科技股，高盛集團策略師預測，受益於近期拋售後的估值下降，以及債券殖利率稍見回落，科技股有望表現良好。

與此同時，日元繼續貶值，兌美元逼近 150 關口，投資者觀察日本官方是否將進行干預。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 ISM 製造業指數，預期 47.9，前值 47.6。

重要個股動態：

1. Coinbase (COIN-US)

美國加密貨幣交易所 Coinbase 宣布，正式獲得新加坡金管局主要支付機構 (MPI) 牌照，Coinbase 獲得牌照可向新加坡個人和機構提供數位支付代幣服務。Coinbase 今年首 9 個月股價累計上漲 1.1 倍。

COIN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.Alphabet (GOOGL-US)

Google 將開始在印度生産 Chromebook 筆電，這是全球科技公司中最新一家在這個關鍵增長市場擴大組裝的公司。

Google 執行長 Sundar Pichai 周一在 X 平台表示，Google 正與惠普 (HPQ-US) 合作，在這個南亞國家生産 Chromebook。Chromebook 將在印度南部欽奈附近的 Flex Ltd. 工廠生産，惠普自 2020 年以來一直在該工廠生産筆記電腦和 PC。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果 9 月 30 日證實，公司正在解決 iPhone 15 系列過熱問題，證實 iOS 17 漏洞和第三方應用程式導致一些 iPhone 過熱。

蘋果官方聲明提到：「公司已確定一些可能導致 iPhone 運行溫度高於預期的情況，建議用戶在設定或還原設備的前幾天，因為後台執行運作增加，預計這會出現溫度升高的情況。」蘋果提到，這些動作包括 iPhone 重新下載應用程式和購買的內容，以及長時間為 Spotlight 搜尋索引所有檔案。