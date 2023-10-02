定穎自結前8月稅後賺5.67億元超越去年一整年 EPS達2.05元

PCB 廠定穎 (3715-TW) 今 (2) 日公布 2023 年最新獲利資訊，8 月營收 14.33 億元，而自結 8 月稅後純益 1.36 億元，月增 37.37%、年增 12.19 倍，單月每股純益 0.49 元，加計上半年財報及自結 7 月的稅後純益後，前 8 月稅後賺 5.67 億元，己超越 2022 年全年獲利的 5.47 億元，累計每股純益 2.05 元。

定穎 2023 年上半年財報營收 73.39 億元，毛利率 19.9%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 3.32 億元，年減 2.07%，每股純益達 1.2 元。

定穎在第二季汽車板的營收比重占 70%，比第一季提升 1 個百分點，對於下半年的營運展望，定穎指出，營收目標與上半年持平或增長，毛利率仍可藉由產品組合的優化及高階新品陸續進入量產持續提升，同時，預估全年營收較 2022 年持平或小幅衰退，但獲利可望成長。

同時，定穎對 2024 年的營收規劃上，70% 的營收比重將置於汽車應用，其中，電動車占汽車板的 20%。

定穎湖北黃石二廠的新增 HDI 板產能，目前產能利用率也達 85-90%，生產的良率也持續改善中，AI 伺服器應用加卡板及 DDR5 記憶體模組板，也在進行認證之中。

同時，定穎投資的泰國廠將在 2025 年貢獻營收，定穎泰國廠設計為高度智慧化及自動化的智慧工廠技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。第一階段將以每月 120 萬平方呎爲設計規劃，將先開 60 萬平方呎，2025 年才會有營收貢獻。