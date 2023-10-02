友達斥204億元併購德商BHTC 預計明年上半年完成交割

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (2) 日宣布，斥資 6 億歐元、折合新台幣約 204 億元，收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) 100% 股權，將在取得所需各國主管機關核准後，預計明年上半年以自有資金完成交割。

友達說明，BHTC 總部位於德國利普施塔特 (Lippstadt)，為 MAHLE Behr GmbH & Co. KG (MAHLE) 與 HELLA GmbH & Co. KGaA(HELLA) 各持有 50% 股權之合資公司。

BHTC 專精從事車用人機介面 (Human Machine Interfaces；HMI)、車用空調控制系統 (Climate Control) 及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售，2022 年度銷售額為 6.19 億歐元，營業利益為 1620 萬歐元，EBITDA 為 7680 萬歐元，稅後純益為 900 萬歐元。

友達表示，BHTC 擁有世界領先之資源及研發實力，具備一級供應商 (Tier 1) 能力，與國際 OEM 車廠有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。