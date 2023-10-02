LG可攜式電視新品登台 看好明年整體銷量恢復至2022年水準

韓國家電品牌 LG 今 (2) 日在台推出的可攜式電視 LG StanbyME Go 閨蜜機，看好該產品預購表現不俗，加上 11 月還會推出 QNED 電視新品，預期明年整體電視銷量有望成長 20%，恢復至 2022 年水準。

台灣 LG 電子家庭娛樂產品部總監李相福指出，LG StanbyME Go 閨蜜機的市場反應超乎預期，目前預購量至少 200 多台，11、12 月會先少量出貨，明年 1 月才會正式在通路上架。

事實上，LG 去年推出的 StanbyME 閨蜜機，累計銷售量超過 2 萬台，目前仍有缺貨，李相福說，「 StanbyME 閨蜜機訂單被客戶追著跑」，看好今年亮相的 LG StanbyME Go 閨蜜機功能大幅增加，長期來看銷售量將超越上一代。

談到整體市場狀況，LG 表示，儘管今年家電銷售量表現平平，營運較為辛苦，不過空氣清淨機、除濕機等市占率有所提升。其中，空氣清淨機今年整體銷量年減 20%，LG 市占率則從去年的 18%，今年一舉提升至 25%。

除濕機今年整體市場銷售量大幅腰斬，年減 50%，不過 LG 市占率也從 13% 增至 14%；整體來看，LG 清淨機與除濕機的市占率從 15% 擴大至 18%，拿下第一。

StanbyME Go 講求便利好攜帶、耐用，外殼採用軍規等級防摔箱，售價上也比上一代增加至 32900 元；此外，StanbyME Go 為真無線可攜式 27 吋 LED 觸控螢幕，搭載杜比全景聲音效規格的 4 聲道 20W 喇叭，根據影片內容調整最佳聲音表現，配備可蓄電電池、多款人氣影音串流、遊戲與多變主題 App，打造移動劇院。螢幕可依觀看需求任意旋轉螢幕 90 度；亦可依視角高度，上下調整達 18 公分，滿足任何情景的觀看及使用需求。