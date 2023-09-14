台灣大、中華電聯合取消資費優惠 公平會重罰7600萬元

公平會今 (14) 日表示，台灣大 (3045-TW) 與中華電 (2412-TW)2018 年在資費方案「行動寬頻 4G 不降速優惠專案 (699H 或 699 型)」、「新精選購機方案 (月繳 699 元)」，停止贈送網內語音免費、前 6 個月每月 666 元通話費等優惠。雙方為國內行動通訊的主要業者，對市場影響至鉅，所以分別處中華電 4000 萬元、台灣大 3600 萬元，總計 7600 萬元的罰鍰。

對此，台灣大回應，對公平委員會的決議深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。

公平會調查發現，台灣大與中華電 2018 年 6、7 月間，以 699 方案贈送通話金優惠後，申辦用戶數集中於該相關方案，而高資費方案申辦數減少，與原本推出時欲增加營收及高資費申辦數的目標不符，進一步取消該等 699 方案通話金贈送，希望用戶申辦高資費方案，減少語音收入的損失。

公平會認為，國內行動寬頻服務市場因具有寡占特性、服務同質性高，價格為業者競爭的主要手段之一，所以單一業者片面停止贈送通話金優惠，將有流失客戶及市場占有率的風險，因此台灣大與中華電透過內部人員互通訊息，共同合意於 2018 年 10 月停止贈送通話金優惠。

再者，停止該優惠措施也引起遠傳 (4904-TW) 跟進，實際造成國內三家主要電信業者停止優惠的效果，對電信市場影響至鉅。該等行為已削弱彼此間的價格競爭，嚴重影響市場功能。

公平會呼籲，聯合行為是執行公平交易法查察的重點，業者千萬不要以身試法。公平會為鼓勵檢舉不法，已將檢舉聯合行為獎金大幅提高。另外，公平交易法設有寬恕政策之規定，倘業者已有參與違法聯合行為，也可利用寬恕政策規定，即早向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。