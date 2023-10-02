鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.64億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達4.74%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格28,309.99美元，24小時漲跌幅+4.24%；以太幣(ETH)現報價格1,733.64美元，24小時漲跌幅+3.13%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.64億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.24億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.47億美元。

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅4.74%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅3.82%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅3.66%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅19.4%；IOTX(IOTX)24小時跌幅20.4%；LPT(LPT)24小時跌幅15.8%。

近一週漲幅：Akropolis(AKRO)近一週漲幅16.3%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅14.1%；Frontier(FRONT)近一週漲幅6.5%。

近一週跌幅：LeverFi(LEVER)近一週跌幅61.1%；OGN(OGN)近一週跌幅53.4%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅53.3%。

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