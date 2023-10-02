長聖9月、Q3、累計營收創新猷 Q4有望再走揚

再生醫療公司長聖 (6712-TW) 受惠細胞委託製造訂單持續增加，推升 9 月營收 8719 萬元、第三季營收 2.27 億元、累計前 9 月營收 5.03 億元均創新高，公司看好，訂單能見度看到明年 3 月，預期第四季業績有望優於第三季，全年獲利年增幅可望翻倍。

長聖 9 月營收 8719 萬元，連續 9 個月呈現增長趨勢，月增 10.6%、年增 50%；第三季營收 2.27 億元，月增 4.9%、年增 32%；累計前 9 月營收 5.03 億元，年增 12.4%。

總經理黃文良表示，長聖陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，且隨著第二代樹突細胞疫苗 (ADCV02) 完成、毛利率提高 10-15%，以及合作醫院與核准案件數增加，將帶動 2024 年營收優於今年。

新藥開發方面，長聖旗下異體免疫細胞新藥 CAR001(CAR-T)，為全球首例通過進入人體臨床試驗的異體 HLA-G-CAR-BiTE 細胞療法，將用於治療晚期及難治性實體腫瘤。目前已有多家國際藥廠商談技轉授權中。

黃文良指出，CAR001 具有可現貨供應 (Off-the-shelf) 的優勢，將朝中價位開發為主，使細胞治療價格更加親民和普遍應用的機會；CAR001 是由自動化大量製備製程下，具備全面的生產能力，包括從健康捐贈者細胞採集、電轉染、改造到大規模生產的完整過程，一站式的開發到生產能力使公司能夠符合法規單位管控產品的品質，提高產能。公司規劃下一步將申請衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA)。