〈車市〉三陽連17個月居冠 光陽拉近落後差距

9 月國內機車銷售統計今 (2) 日出爐，三陽以 36119 台的掛牌量穩住銷售冠軍，年增 24.43%，連 17 個月居單月銷售之冠，不過，光陽靠著補貼戰逐漸拉近差距；前三季三陽銷量 236484 台，年增 32%，市占率 39%。

日前光陽進行強力的補貼戰，有效帶動 KYMCO GP125 接單衝破 65000 台，預計可搶下 15% 市占率，自 9 月下旬至年底仍有超過 46000 台待交，將反映在第四季的新掛牌數據上。

由於 9 月三陽與光陽的差距，較 8 月的領先幅度約 7000 台收斂，拉近至不到 5000 台，因此，可以預期兩大機車品牌的白熱化競爭，勢將一路延續至年底。

9 月掛牌統計中，三陽 36119 台穩住冠軍，其次為光陽 31160 台，市占 34.4%，山葉 11910 台，市占 13.1%，Gogoro 5351 台，市占 5.9%。

累計前三季，總市場銷量達 606699 台；其中，三陽 236484 台，年增 32.06%，市占率 39%，光陽 171131 台，市占率 28.2%，山葉 103148 台，市占 17%，Gogoro 40013 台，市占 6.6%。

三陽說明，9 月適逢傳統民俗月，但旗下國民神車迪爵車系銷量不減反增，單月迪爵車系共領牌 13862 台，月增 40%，是推升銷售的主要動能。

另一方面，適逢暑假開學旺季，頗受年輕族群歡迎的賽道之王 JET 車系，以單月銷售 5262 台稱霸 125cc 高價運動速克達市場級距。