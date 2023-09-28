〈車市〉YARiS CROSS預接單破2000台 和泰車上修新車掛牌量

和泰車 (2207-TW) 今 (28) 日舉辦 YARiS CROSS 新車上市發表會，和泰車表示，自 8 月下旬開放預訂後，累積已接獲超過 2000 台訂單；和泰車總經理蘇純興進一步提到，今年車市大好，全年新車掛牌數從年初預估的 46 萬台上修至 47 萬台。

隨著上修全年車市規模，蘇純興看好，和泰車今年交車挑戰歷史新高，明年也不悲觀。

YARiS CROSS 以 4,310mm 的車身、創造出 458L 的超大行李廂空間，搭配絕佳的 17.5km/l 平均油耗，並標配 Toyota Safety Sense 和 6SRS 氣囊等多項主被動安全配備，三款車型建議售價出爐，享樂版 71 萬元、酷動版 75 萬元、潮玩版 82 萬元，均較預售價降 1.5 萬元，一整年度的總銷售目標為 2 萬台。

YARiS CROSS 搭配全新調校的 1.5 升 Dual VVT-i 引擎，而此次 TSS(Toyota Safety Sense) 包含消費者重視的 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go)、PCS 預警式防護系統，以及車道行駛輔助系統等主動安全配備，同時搭載 BSM 盲點偵測警示系統 (潮玩版)、RCTA 後方車側警示系統 (潮玩版) 等，最高搭載 29 項主被動安全配備。