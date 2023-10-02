比特幣升至六周高點 過往10月份通常上漲

隨著 10 月初資金流入增加，比特幣價格攀升至六周高點，過往經驗顯示，比特幣在 10 月份通常會出現漲勢。

據 Coindesk 報價顯示，截至台北時間周一 (2 日) 下午 15:45，比特幣報 28313 美元，24 小時上漲 4.4%，為 8 月 17 日以來的最高水準。以太幣、萊特幣和 Solana 主要貨幣也呈現上漲走勢。

比特幣儘管 9 月上漲了 4.1%，但上季整體仍下跌 11%。過去 4 年裡，比特幣每年都在 10 月上漲。

此次上漲之際，交易員正在等待破產加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 的審判，該審判定於周二開始。

新加坡數位資產衍生性商品流動性提供者 OrBit Markets 的共同創辦人 Caroline Mauron 表示，可能受惠於新的會計季度開始，市場似乎存在大量購買資金流入，而周末期間流動性稀缺，加劇了由此產生的走勢。

她表示，預計漲勢將在 10 月持續，本月對加密貨幣市場來說通常氣氛正向，30,000 美元位置預計是比特幣的下一個主要阻力位。

社群交易平台 Alpha Impact 共同創辦人 Hayden Hughes 表示，比特幣的漲勢，也受惠於市場猜測美國證券交易委員會 (SEC) 最終將批准貝萊德關於比特幣 ETF 的提案，儘管監管機構上周已推遲相關決定。