中國恒大在美聲請破產保護 目的是什麼？

中國恒大 (03333-HK) 周四（17 日）根據美國《破產法》第 15 章在紐約曼哈頓法院聲請破產保護，知情人士透露，此舉確由恒大主動聲請，為恒大美元債重整的正常程序。

據《財聯社》報導，滙生國際融資總裁黃立冲表示，中國恒大之所以在紐約曼哈頓法院聲請破產保護，是因其發行美元債時，法律文件中選擇了紐約法律，而根據美國破產法第 15 章，允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重整程序，且非美國企業利用破產法第 15 章可阻止債權人在美國對聲請人提起訴訟或凍結資產，為其爭取更多債務重整的時間。

另外，中國恒大在提交聲請後，需要履行的程序包括：首先，中國恒大需要提供詳細財務和債務情況，以便法院判斷其是否有資格聲請第 15 章破產保護。

其次，中國恒大需要提出具體債務重整計畫，包括如何償還債務、如何改善經營狀況等。最後，中國恒大需要獲法院批准，才能正式進入第 15 章破產保護。

IPG 中國區首席經濟學家柏文喜說，破產保護是破產清算程序的前段。只要法院接受破產聲請，並裁定進入破產程序，則公司可停止一切債務訟爭和外債支付，為債務重整創造條件。

在這段期間，若債權人與實控人無法達成重整協議，破產事宜就會進入清算程序，而這段停止公司債務支付和訟爭的時間，就叫破產保護。

「如果法院裁定進入破產保護，則有利於恒大排除債權人追責與訟爭干擾，從而一邊維持公司正常經營來保交樓，一邊與債權人協商促進債務重整。也就是說，如果法院裁定進入破產保護程序，則可為恒大推進債務重整提供法律保護，避免一再被纏訟或被呈請清盤。」柏文喜說。

值得注意的是，恒大提議在 9 月 20 日舉行破產保護聽證會。對此，柏文喜表示，該聽證會即曼哈頓法院公開聽取恒大及其他破產保護關係人有關恒大聲請破產保護的理由，之後再由恒大提交補充資料。聽證會的內容是法院裁定恒大是否能進入破產保護程序的基礎。