〈台股盤中〉台積電及AI股人聲鼎沸 指數一度大漲200點

台北股市今 (2) 日早盤台積電 (2330-TW) 及 AI 伺服器相關概念人氣鼎沸，加權股價指數開高走高，盤中大漲超過 200 點，市場專家指出，2 日台股呈現價量齊揚的走勢，站上 10 日線，技術指標 KD 及 RSI 指標有利多方。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由台股集中市場大盤今天的量價齊揚走勢來看，顯示已經突破第一波的解套賣壓，且資金集中在電子股，後續仍必須看量能能否持續，方有助於大盤繼續攻堅。

台股集中市場加權股價指數 2 日早盤開在 16382.96 點，最高 16575.31 點，最低 16382.96 點，預估全場成交值爲 3316 億元。

今天盤中台股 AI 概念股如廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、光寶科 (2301-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 走高，緯創並一度漲停；汽車板相關的定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW)、富喬 (1815-TW)、敬鵬 (2355-TW) 也展現強勢。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 受到資金排擠效應，股價呈現弱勢，盤中股價跌幅都在 2-3%。

ABF 族群南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 股價均強勢，其中並以欣興上漲 3% 最強。

台積電今天盤中漲幅達 1.91%，股價最高達 533 元，較前一交易日收盤上漲 10 元。