〈台股盤前要聞〉8月景氣燈號連十藍、童子賢看旺iPhone新機需求 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 15 分，連續 10 個月亮起藍燈，超越金融海嘯時期的連 9 藍；蘋果 iPhone 15 系列新機上市，代工廠和碩董事長童子賢表示，到 11 月都會是智慧型手機需求高峰，營運狀況優於原先預期。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

復甦路漫漫 台灣 8 月景氣燈號連 10 藍 超越金融海嘯紀錄

台灣經濟復甦路漫漫，8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 15 分，連續 10 個月亮起藍燈，追平 2011 年的歐債危機、2015 年科技業景氣下滑，更超越金融海嘯時期的連 9 藍。閱讀全文...

和碩童子賢：換機需求優預期 手機旺季高峰延續到 11 月

蘋果 iPhone 15 系列新機上市，代工廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢表示，到 11 月都會是智慧型手機需求高峰，現在看營運狀況優於原先預期，廠商間也彼此協調全力趕工。閱讀全文...

廣達林百里：AI 發展慢就會「Game Over」 要與之共舞而非被操控

廣達 (2382-TW) 董事長林百里昨 (27) 日出席電電公會 AI 技術與應用展望論壇時指出，目前世界各國、科技巨擘積極搶布局 AI，誰比較慢就「Game Over」，同時，但也不能被 AI 掌控，而是要與之共舞。閱讀全文...

大亞太陽能、儲能大型案場陸續完工 獲利占能源事業比重上看 5 成

大亞 (1609-TW) 集團董事長沈尚弘昨 (27) 日表示，隨著未來太陽能、儲能等大型案場陸續完成，未來其獲利將在能源事業比重，將從目前的 30% 提升至 50%，藉此降低外部景氣影響的風險。閱讀全文...

旭品水冷、AI 伺服器雙引擎發動 明年營收戰新高

機殼廠旭品 (3325-TW) 發言人陳炤正表示，第四季起水冷式散熱將開始出貨，且因同業有侵犯他人專利疑慮，客戶將訂單轉交給旭品生產，預期明年水冷式散熱營收將大躍進，此外，近日也拿下 AI 伺服器電源包機構件訂單，預期明年第一季開始發酵，法人估，旭品明年營收將挑戰 2020 年 22 億元新高。閱讀全文...

益安心導管止血裝置獲美上市許可 有望認列 100 萬美元里程碑金

益安 (6499-TW) 昨 (27) 日宣布，與授權夥伴 Terumo 合作開發的大口徑心導管止血裝置 Cross-Seal，接獲美國 FDA 通知取得上市許可 (PMA Approval)，成為台灣第一家獲得第三類醫療器材上市許可的醫材研發公司，後續將可認列里程金 100 萬美元。閱讀全文...