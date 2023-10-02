AI巨大突破的代價：消耗更多能源

華爾街分析師認為，人工智慧（AI）可能會對人類生活帶來網路問世以來最為重大的影響，而 AI 狂熱已帶動那斯達克指數今年來大漲 26%。

不過，AI 取得巨大突破的代價，是人們消耗更多能源。

以聊天機器人 ChatGPT 為例。 美國華盛頓大學的研究指出，用戶在 ChatGPT 上的查詢每天可能消耗約 1 GWh 的電量，相當於 33,000 戶美國家庭的能源需求。

華盛頓大學教授 Sajjad Moazeni 向《雅虎財經》表示：「與電子郵件查詢相比，ChatGPT 查詢之類的電力消耗，可能要多出 10 倍，甚至 100 倍。」

AI 技術顧問公司 Formula Monks 行銷部門副總裁 Patrick Ward 說：「未來十年，GPU 會成為 AI 基礎設施的核心。GPU 消耗的電量是 CPU 的 10 到 15 倍，很吃電。」如今資料中心越來越常採用 GPU，而非 CPU。這些耗電的 GPU，通常由輝達 (NVDA-US) 等公司製造。

美國賓州大學電機工程與電腦科學教授 Benjamin C. Lee 與哈佛大學教授 David Brooks 的研究結果也顯示，2015 年至 2021 年資料中心的能源使用量平均每年激增 25%。這還是生成式 AI 吸引眾人眼球之前的數據。

業界人士表示，這可能只是個開始。

企業 AI 解決方案公司 Aible 創始人 Arijit Sengupta 說：「未來兩、三年內，我們的 AI 採用率可能只達到 1%。AI 導致世界正走向一場非常嚴重的能源危機，除非我們解決一些問題。」

為了抵銷這些消耗，Google Cloud、微軟 Azure、Amazon Web Services 等主要雲端供應商都有投資再生能源。 他們宣示要淨零排放，這意味著他們消除的碳與排放的碳得一樣多。

Azure 聲稱自 2012 年以來一直是 100% 碳中和，並表示到 2030 年將實現負碳排。 亞馬遜表示，預定 2025 年前將 100% 採用再生能源，這是其到 2040 年實現淨零碳排放目標的一環。Google 的目標則是 2030 年前旗下事業全面實現淨零排放。