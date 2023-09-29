與FIFA分道揚鑣 藝電自行推出FC 24足球遊戲

藝電 (EA-US) 周五 (29 日) 發表首款沒有 FIFA 標籤的足球遊戲，並押注這款「FC 24」遊戲將保持其最暢銷系列的趨勢，並為抵禦整產業放緩提供堡壘。

EA 和 FIFA 之間近 3 年的合作關係於去年結束。媒體報道，FIFA 要求電玩遊戲製造商每年支付的 1.5 億美元權利金增加一倍。

《FC 24》將因此失去 FIFA 品牌所享有的知名度和行銷影響力。該遊戲的成功對 EA 至關重要，因為一些分析師估計該系列產品占該公司銷售額和 320 億美元市值很大一部分。

紐約大學斯特恩商學院講師 Joost Van Dreunen 表示：「如此高調的合作夥伴關係結束，給遊戲出版商帶來了不確定的未來。」「擔心該系列產品弱勢的遊戲玩家和擔心這將如何影響 EA 創收能力的投資人都在密切關注。」

EA 試圖透過跨平台遊戲和 HyperMotion V 技術等新功能來提高《FC 24》的吸引力。該技術使用真實鏡頭數據來對遊戲中的動作進行程式設計。

該遊戲的標準版在美國的零售價為 69.99 美元，而終極版的售價為 99.99 美元。

分析師也認為，頭 FIFA 分手也應該會為《FC 24》釋出更大的行銷預算。該遊戲保留了大多數聯盟、球隊和球員的授權。

Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 表示：「在失去 FIFA 冠名之前，EA 在行銷方面的支出不到 10%，現在可能會將該數字翻倍至 16%。」「我相信銷售額不會受到影響；但公司預計銷量會小幅下降，預估在 5% 左右。」

他還指出該系列的終極版優勢，允許玩家購買卡包來創建虛擬團隊，從而每年帶來超過 10 億美元的銷售額。

EA 的其他遊戲正在努力應對疫情後的經濟放緩。該公司上季淨預訂量未達預期，並在 3 月解雇了 6% 員工。