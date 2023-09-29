鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.63億美元，Loom Network(LOOM)24小時漲幅達4.89%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格27,070.6美元，24小時漲跌幅+2.47%；以太幣(ETH)現報價格1,676.18美元，24小時漲跌幅+3.50%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.94億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.37億美元。

24小時漲幅：Loom Network(LOOM)24小時漲幅4.89%；Worldcoin(WLD)24小時漲幅4.23%；STPT(STPT)24小時漲幅3.28%。

24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅14.5%；Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅14.2%；IOST(IOST)24小時跌幅12.6%。

近一週漲幅：Flamingo(FLM)近一週漲幅44.9%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅19.5%；Multichain(MULTI)近一週漲幅15.8%。

近一週跌幅：Gifto(GFT)近一週跌幅108%；GLMR(GLMR)近一週跌幅51.7%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅48.8%。

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