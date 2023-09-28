王品發揮集團作戰力 「美食城」策略搶客成形

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (28) 日宣布，將於台中捷運南屯站開出 5 大品牌聯手進駐的王品美食城，此為王品繼高雄裕誠店後，二度包棟；隨著旗下多個品牌力持續發揮，王品未來在各大重點商圈開出美食城的方式有望逐漸成形。

王品指出，台中王品美食城位於捷運南屯站的黃金店面，10 月一口氣入駐四大品牌「阪前和牛鐵板燒」、「品田牧場」、「初瓦」和「肉次方」，加上同地點的「嚮辣和牛麻辣鍋」，總共五個品牌。

台中捷運通車 2 年，捷運站周邊商圈越來越熱絡，王品於文心崇德站周圍已擁有 6 家門店，被市民稱為「王品一條街」，而在近來最受矚目的捷運南屯站旁，繼開出嚮辣後，10 月起王品直接包棟街角黃金二層店面，進駐旗下四大品牌，消費者只要一出捷運站就有多種用餐選擇。

其中，王品阪前是集團首次進軍高級鐵板燒市場，去年底於台北中山區開出首店後，以和牛七吃、龍蝦等高奢食材搭配鐵板匠人技巧，深受市場好評，全台第二家據點將插旗於此次美食城，延續日式幽靜風格，座席數擴大，並增設一間可容納 12 人的獨立包廂，升級用餐體驗。

而已擁有 16 年歷史的「品田牧場」，也再次見到展店腳步，後續還將在台中西屯區米平方商場新開一據點，使總店數達全台 16 店。

另外，「初瓦」、「肉次方」文心五權西店預計於 10 月底陸續亮相，王品在台中市場的布局持續深化中。