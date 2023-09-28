台灣8月製造業景氣 近半廠商亮藍燈

台灣經濟研究院今 (28) 日公布 8 月製造業景氣信號值，較上月減少 0.27 分至 10.79 分，燈號連續亮第二顆黃藍燈，而合計亮藍燈產業的比重則較上月增加約 4 個百分點至近 50%。

台經院指出，國際油價攀升，且鐵礦砂、糖、橡膠等國際原物料價格走高，帶動傳產補貨需求，令傳統產業出口、生產和外銷訂單年減幅度均較上月縮小，有助於拉抬售價面和需求面指標。

不過，8 月台股價量齊跌，加上整體製造業廠商對景氣看法較 7 月調查相比維持不變，拖累經營環境面指標。

就 8 月景氣信號各主要組成項目觀察，2 項減少、3 項增加，以經營環境面減少 0.57 分幅度最多、成本面減少 0.14 分次之；不過，售價面增加 0.26 分，需求面和原物料投入面分別增加 0.14 分、0.04 分，燈號座落於黃藍燈。

就 8 月不同燈號的消長觀察，藍燈比重由 45.42% 增至 49.55%，黃藍燈由 36.36% 減少至 32.10%，綠燈由 17.43% 增加至 18.06%，黃紅燈由 0.80% 減少至 0.29%，無代表景氣繁榮的紅燈。

目前顯示景氣相對持平亮綠燈的產業有機械設備、成衣和服飾品、汽車及其零件等；反觀食品、製紙、化學原料、金屬製品等均亮藍燈。