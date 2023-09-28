AI防護牆蓋好！美作家協會結束罷工 今後各產業恐爭相制定AI使用規範

美國作家協會 (WGA) 與好萊塢電影和電視製片人聯盟 (AMPTP) 達成初步協議後，延續近 150 天的罷工行動終於在周三（27 日）落幕。

工會領導層一致建議成員在下周投票時支持這項協議，該協議採取措施保護工作者免受人工智慧 (AI) 的威脅，包括 AI 不能編寫或重寫文學材料，AI 生成的資料也不能用於破壞作者的信譽或某些相關版權。

喬治華盛頓大學媒體與公共事務學院助理院長 Patricia Phalen 認為，AMPTP 讓步的程度超過原本預期。「我確信，對 AI 使用方式的基本控制超出了電影公司原本願意的程度。」

該協議也為編劇打開使用 AI 的大門，但使用 AI 編劇必須取得工作室的同意，工作室則不能強迫編劇使用 AI 軟體進行寫作。此外，工作室有義務向編劇披露提供的素材是否由 AI 生成或含有 AI 生成內容。

從各方面來看，WGA 罷工是工作者首次以 AI 為核心議題發動的勞工行動。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，此回的編劇罷工只是冰山一角，2024 年與其後工業和消費者生態系統會出現更多變化，將有越來越多工作者和產業試圖對 AI 建立防護壁壘。

ChatGPT 問世後帶動生成式 AI 狂潮，也令驚慌失措的各產業工作者急著要制定雇主使用 AI 的規範，深怕遭 AI 取代。

美國著作權局指出，著作權局只保護人類創造力產物的材料，這點可望保護人類編劇，讓電影製作商不完全依賴 AI 編劇。

隨著編劇罷工結束，現在大眾將更聚焦演員工會的罷工。Phalen 指出，生成式 AI 對演員的衝擊很大，因為該技術可以模仿演員外觀和聲音特質，SAG-AFTRA 的要求之一就是保護演員的形象和表演，杜絕 AI 取代真人表演。

不僅僅是好萊塢工會試圖評估這個問題。NewsGuild-CWA 主席 Jon Schleuss 表示，新聞媒體作家的談判中也出現 AI 議題，記者們對其雇主在業務中套用生成式 AI 的方式憂心忡忡。NewsGuild 代表 220 個不同媒體，共約 18000 名記者。

Schleuss 表示：「我們希望確保記者真正從事新聞工作，並且有能力使用他們認為合適的技術，但我們不希望企業，尤其是對沖基金和私募股權集團，利用它作為取代記者的機會，這將具毀滅性。」