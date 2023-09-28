〈貴金屬盤後〉美元狂飆 金價跌破1900美元關卡 近半年低點

美元狂飆帶來賣壓，黃金期貨周三 (27 日) 跌到將近六個月以來最低收盤價，投資人靜待本周五將公布、聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，也就是核心個人消費支出 (PCE) 物價數據。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 28.90 美元或 1.5%，報每盎司 1890.90 美元，是 3 月 10 日以來最低收盤價，也是 4 月 14 日以來最重單日跌幅。

黃金 9 月迄今共下跌 3.8%，儘管股市持續遭拋售、標普 500 指數 9 月迄今下挫超過 5%，仍無法發揮傳統避險工具的光芒。

City Index and Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，這一切可歸咎於強勁美元和直線攀升的全球殖利率。美元升值對於美元計價的大宗商品而言通常是逆風，因為這代表海外買家買進的成本變高。而高殖利率則會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

ICE 美元指數 (DXY) 周三上揚 0.4% 至 106.70，盤中一度漲至去年 11 月 30 日以來最高水準。

Razaqzada 說：「DXY 已經連漲 10 周，本周可望再度收高。雖然美元漲勢的背後並無新消息，但總經面也沒有讓美元停止上漲的理由，唯一只有短期有些漲過頭。」

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，黃金跌破 1900 美元關卡不令人意外，反而是黃金撐得久，令人更加關注。

他說：「從單純總經角度來看，金價其實還是過高，因此觀察未來幾天金價的反應會很有趣。最近幾個月一直支撐著黃金的主因是機構投資人買盤，尤其是希望把在美元以外更多元投資的各國央行。」

他認為，央行買盤的支撐不太可能瞬間消失，也因此，黃金呈現緩慢、漸進而非突然的下跌。短期內，由於中國房市危機和經濟擔憂，黃金的避險吸引力仍可能重振。