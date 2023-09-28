【袁志峰專欄】内地長假臨近，港股持續淡静

今日推介 - 石藥集團 (1093, $5.75), 目標價 $6.30, 止損價 $5.50

1) 股市前景

港股連跌 2 日後周三反彈，但成交低企，南向資金維持淨買入，主要吸納頭部科技股。預期中國 9 月經濟數據有所改善，可帶動中港股市做好，回調是買入機會。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指平開，全日窄幅震盪，最多曾漲 188 點，收報 17611 點，升 145 點或 0.8%。成交額按日減 8% 至 759 億元，8 月份日均成交額 1017 億元。

港股通南向資金淨買入約 37 億元，美團 (3690)、騰訊(700) 及快手 (1024) 錄得 6.4、4.5 及 2.0 億元淨買入，中海油 (883) 錄得 1.4 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 503 億元，8 月淨買入 755 億元。

恒指升 0.8%，藍籌股 57 升 21 跌 2 持平。信義光能 (968) 及翰森製藥 (3692) 漲逾 4%，為表現最佳藍籌。友邦保險 (1299) 及藥明生物 (2269) 漲逾 3%。中升控股 (881)、石藥集團(1093)、中生製藥(1177)、中石化(386)、申洲國際(2313) 及海底撈 (6862) 升逾 2%。招商銀行 (3968)、工商銀行(1398)、中國人壽(2628)、中海油(883) 及中石油 (857) 升逾 1%。中國宏橋 (1378) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。新奥能源 (2688) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.4%，收報 3833 點，成份股 17 升 9 跌 4 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及快手 (1024) 升逾 1%，美團 (3690) 及網易 (9999) 跌逾 1%。京東健康 (6618) 及商湯 (20) 跌逾 2%，為表現最差成份股。阿里健康 (241) 跌逾 1%。蔚来 (9866) 及東方甄選 (1797) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。萬國數據 (9698) 漲 2%。嗶哩嗶哩 (9626)、舜宇光學(2382)、中芯國際(981) 漲逾 1%。

板塊方面，醫藥、生物科技、光伏、風電及石油股跑贏大市，漲幅居前。金斯瑞生物 (1548) 及信達生物 (1801) 升逾 7% 及 6%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 升逾 4% 及 3%。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 漲逾 2%。

鋁製品、線上醫療、航運及恒大系股份逆市下跌。中國鋁業 (2600) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 3%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 2%。中國恒大 (3333) 及恒大物業 (6666) 跌逾 18% 及 14%。

周三上証指數小幅高開，早段曾漲 0.7%，随後回軟，午後窄幅震盪，收報 3107.32 點，升 0.2%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 7200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 500 億元。滬深股通北向交易轉淨買入約 18 億元，9 月以來累積淨賣出 325 億元，8 月淨賣出 897 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，首 8 月，全國規模以上工業企業實現利潤總額 4.656 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下降 11.7%，降幅比首 7 月份收窄 3.8 個百分點。其中，8 月份工業企業利潤按年增長 17.2%，自去年下半年以來，工業企業當月利潤首次實現正增長。(信報)

4) 個股訊息

彭博引述知情人士表示，陷入困境的房地產開發商中國恒大 (3333) 董事局主席許家印已處於警方監視居住中。知情人士稱，許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。(信報)

比亞迪電子 (285) 宣布，與全球最大之電子製造服務及解決方案提供商之一 Jabil Inc. 簽署正式協議，同意以代價約 158 億元人民幣現金收購賣方的移動電子製造業務，標誌比亞迪電子拓寬消費電子的核心供應鏈，進一步提升市場份額及夯實其行業龍頭地位。(信報)

中國神華 (1088) 公布，擬與國電電力簽署協議，據此，該公司與國電電力將以現金分別出資 900 萬美元和 100 萬美元，在印尼合資設立國家能源集團印尼能源有限公司。(信報)



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