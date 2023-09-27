專家：FTC控亞馬遜反壟斷將面臨極高門檻

法律專家表示，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 指控亞馬遜 (AMZN-US) 濫用零售市場力量加劇競爭的訴訟，可能會在法庭上面臨障礙；這將考驗美國反壟斷法的適用範圍，並為該機構設置了路障。

負責執行聯邦反壟斷法的美國消費者保護機構和 17 個州周二 (26 日) 向西雅圖聯邦法院針對亞馬遜提起訴訟，要求美國法官考慮頒布禁令和其他處罰措施，以打擊涉嫌的非法行為。

幾位法律專家表示，FTC 若想試圖證明美國消費者在沒有亞馬遜的世界中會過得更好，將會面臨著很高的門檻。

訴訟文件聲稱亞馬遜不公平地優先考慮自家產品，這項政策懲罰了想要在其他平台上以較低價格銷售產品的商家。

根據美國法律，FTC 有責任舉證說明亞馬遜不僅是一個擁有權力的大市場參與者，而且還必須證明其採取非法步驟來獲取或維持其主導地位。該機構還必須界定並證明相關市場，這就是關鍵門檻問題。

FTC 前政策主管、反壟斷律師巴爾托 (David Balto) 將 FTC 的艱難困境形容為試圖穿著網球鞋攀登高山，「你知道這是可以想像的，也許你可以到達山頂，但它海拔有 20000 英尺，而且非常冷。」

Foley & Lardner 律師事務所反壟斷律師哈澤爾 (Diane Hazel) 表示，在此案中，亞馬遜將有機會為其行為主張有利於競爭。他表示，亞馬遜只需證明其理由是「合法的」，即可反駁 FTC 的主張。

明尼蘇達大學法學院反壟斷學者科特 (Tom Cotter) 表示，亞馬遜的論點是「我們以實惠的價格快速為消費者提供各種商品」。

事實上，亞馬遜總法律顧問扎波爾斯基 (David Zapolsky) 已在聲明中表示，受到挑戰的政策「有助於刺激整個零售業的競爭和創新。」並表示，FTC 的投訴只是假裝「日常零售競爭並不存在」。

FTC 主席 Kina Khan 也發表聲明表示，亞馬遜使用「懲罰性和脅迫性策略」來非法維持壟斷地位。

FTC 的訴訟與近年來針對亞馬遜提起的一系列私人消費者案件相關，但範圍更廣。這些案件正在同一美國聯邦法院審理。

私人反壟斷案件為了解亞馬遜可能為挑戰 FTC 訴訟而提出的一些法律論點提供了一個早期窗口。

在其中一個潛在的集體訴訟案件中，亞馬遜的律師辯稱，沒有法院「曾經譴責過要求零售店向消費者提供低價的商業行為」。

亞馬遜也正面臨另一起私人民事訴訟索賠，該訴訟宣稱該公司加劇了運輸和履行服務的競爭。

美國地區法官馬丁內斯 (Ricardo Martinez) 4 月駁回該訴訟，指稱消費者檢察官不是物流服務的買家。但法院給了消費者提起新訴訟的機會。

愛阿華大學法學院反壟斷學者沙利文 (Sean Sullivan) 表示，總體而言，美國法官「對利用反壟斷法懲罰低價行為持謹慎態度」。並表示，基於市場競爭的「良好的低價」和有助於公司獲得或維持市場支配力的「糟糕的低價」之間，並不總是有明確的界限。