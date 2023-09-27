寶萊納私房起司披薩「親親呵護 輕輕牽絲」周日聯歡將開跑

南僑 (1702-TW) 集團旗下的台北寶萊納啤酒餐廳融合了國際美食風味和本地特色，無論是想探索德國啤酒豬腳、經典英式炸魚薯條、或義大利麵等異國料理，應有盡有。近年來為能更在地化深根經營除選用關渡在地的野生粉蟯鄰近直送推出新菜「生嗆關渡台灣原種粉蟯」，更積極藉此菜來協助推廣關渡獨有漁業。

寶萊納透過以食會友方式增進社區居民間的情感同時，也成功吸引多非在地居地前來品嚐。讓台北寶萊納啤酒餐廳在關渡當地, 成為名符其實「既可緩解思鄉之情又可以體驗異國情調」的社區型特色餐廳。

南僑集團旗下的台北寶萊納啤酒餐廳。(鉅亨網記者張欽發攝)

在寶萊納眾多菜色之中的「披薩」，也是其招牌的色餐點之一，熟客老饕更是指名必點「私房起司披薩」，在享受起司美味的同時，也能大玩牽長絲的樂趣。有鑑於此，寶萊納為再次讓更多非在地居民的廣大消費者，也可以體驗到道地濃郁的起司披薩以及它的牽絲魅力。寶萊納並與集團旗下「親親香皂」聯名合作，共同推出寶萊納私房起司披薩牽絲週日聯歡活動「親親呵護 輕輕牽絲」。

寶萊納此一活動將於 2023 年 10 月 1 日到 12 月 31 日期間，每週日全天候舉行。活動期間凡熟客及在地居民指名點餐「私房起司披薩 6 吋」，即可現場報名參加寶萊納私房起司披薩牽絲週日聯活動「親親呵護 親親牽絲」。, 只要牽絲長度超過 (最佳親密距離)46 公分者，即可獲親親香皂 100g 二入乙組，牽絲超過 46 公分，每超過 6 公分，除原獲得親親香皂 100g 二入組乙組外，再加贈乙組，以此累計。也因此，牽絲越長者，可獲得越多親親香皂 100g 二入組。

若非地居民，雖無法報名參與到牽絲活動，仍可現場指名點購同款披薩與親友們共享私房起司披薩牽絲樂趣，還可獲得參加獎親親香皂試用皂。

(活動詳情見寶萊納臉書粉專:http:/reurl.cc/Y0vQNa)