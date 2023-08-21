終端消費市場回復常態 南僑1-7月獲利成長16% EPS1.76元

南僑 (1702-TW) 今 (21) 日公布最新自結獲利資訊，2023 年 7 月稅後純益 6262 萬元，月減 42.46%，年增 1.44 倍，單季每股純益爲 0.1 元，累計 2023 年 1-7 月 4.38 億元，年增 16.92%，每股 1.76 元。

南僑指出，消費市場逐步回復常態，南僑 2023 年 7 月營收 17.74 億元，月減 6.36%，年增 10.61%，除兩岸餐飲營收及獲利均回溫外，冰品 7 月營收較去年成長 31.6%，冰品的 7 月獲利同步成長。

同時，南僑旗下的上海南僑 7 月營收人民幣 2.07 億元 (折合新台幣 9.12 億元)，年增 3.83%， 7 月歸屬母公司淨利潤爲人民幣 425.68 萬元 (折合新台幣 1873 萬元)，年增 2.93 倍。

南僑高層主管指出，7 月營收 17.74 億元，月減 6.36%，但獲利 6262 萬元，月減達 42.46%，主要是出貨產品結構的變化影響，7 月在油脂及冷凍麵糰的出貨量減而冰品增加，但因冰品行銷費用較高，形成對獲利的影響，不過，預估 8 月及 9 月的油脂及冷凍麵糰的銷售回升值得期待，尤其是今年的中秋節在 9 月底， 9 月的油脂及冷凍麵糰營收最值得期待。