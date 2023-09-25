DIAMOND TOWERS內部曝光 新光三越打造獨家亮點一次看

台北時尚圈最受矚目的新光三越全新力作「DIAMOND TOWERS」今 (25) 日首度對外亮相，新光三越表示，雖是旗下最小的店點，卻也是最戰戰兢兢籌備所有細節，餐飲業種面積約占 3 成，目標客單價是全台新光最高。

新光三越強調，除維持既有店鋪的成長動能，更持續拓展新事業，打造不同型態和不同規模的購物商場，以豐富新光三越生態圈美好生活場景，此次開出的 DIAMOND TOWERS 是位於台北市的第 8 家店點，也是繼 2013 年的台南小西門店後睽違 10 年全新力作，成為全台第 15 個據點。

PORSCHE 全新電動概念店。(鉅亨網記者王莞甯攝)

DIAMOND TOWERS 定位「台北最時髦的社交中心」，是新光三越最新一代精緻店型，由知名建築師陳瑞憲團隊打造新潮內部空間，並集結時尚購物、時髦選物、精緻餐飲和生活美學最新概念。

新光三越進一步說明，試營運獨家亮點，包括 (1) 六大全台首發香氛跨世紀陣容 (LOEWE Perfumes、TRUDON、Maison Margiela Paris、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ)。

Restaurant A。(鉅亨網記者王莞甯攝)

(2) 五大新奢潮流選品店打造時髦穿衣間 (TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS 、ARTE WHITE、10X)；(3) 四大全台首發高端餐飲名店 (Restaurant A、li teppanyaki、板前中山、夏花餐室)；(4) 四大話題咖啡層層座落 (興波、Gelovery Gift、勺日、KafeD)。

新光三越超市─美麗市場升級版。(鉅亨網記者王莞甯攝)

(5) 三大獨家生活型態概念店如 PORSCHE 全新電動概念店、Monceau Fleurs 客製化法式風格花店、美麗市場升級版等。

DIAMOND TOWERS 試營運期間，共集結 10 家全台首發、7 家百貨獨家、17 家東區獨家櫃位強勢進駐，共達 130 個品牌。

DIAMOND TOWERS 商場座落於高達 31 層樓耀眼雙塔建築一館、二館的 1-4 樓，一館 1-3 樓以潮流 / 設計師服飾、時髦運動概念店為主，4 樓都會廚房規劃有餐廳、食品與美麗市場；二館 1-2 樓將進駐全台首家 DIOR 精品形象旗艦店，3-4 樓共 4 家全新 Fine Dining 品牌。