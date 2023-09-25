DIAMOND TOWERS內部曝光 新光三越打造獨家亮點一次看

台北時尚圈最受矚目的新光三越全新力作「DIAMOND TOWERS」今 (25) 日首度對外亮相，新光三越表示，雖是旗下最小的店點，卻也是最戰戰兢兢籌備所有細節，餐飲業種面積約占 3 成，目標客單價是全台新光最高。
新光三越強調，除維持既有店鋪的成長動能，更持續拓展新事業，打造不同型態和不同規模的購物商場，以豐富新光三越生態圈美好生活場景，此次開出的 DIAMOND TOWERS 是位於台北市的第 8 家店點，也是繼 2013 年的台南小西門店後睽違 10 年全新力作，成為全台第 15 個據點。
DIAMOND TOWERS 定位「台北最時髦的社交中心」，是新光三越最新一代精緻店型，由知名建築師陳瑞憲團隊打造新潮內部空間，並集結時尚購物、時髦選物、精緻餐飲和生活美學最新概念。
新光三越進一步說明，試營運獨家亮點，包括 (1) 六大全台首發香氛跨世紀陣容 (LOEWE Perfumes、TRUDON、Maison Margiela Paris、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ)。
(2) 五大新奢潮流選品店打造時髦穿衣間 (TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS 、ARTE WHITE、10X)；(3) 四大全台首發高端餐飲名店 (Restaurant A、li teppanyaki、板前中山、夏花餐室)；(4) 四大話題咖啡層層座落 (興波、Gelovery Gift、勺日、KafeD)。
(5) 三大獨家生活型態概念店如 PORSCHE 全新電動概念店、Monceau Fleurs 客製化法式風格花店、美麗市場升級版等。
DIAMOND TOWERS 試營運期間，共集結 10 家全台首發、7 家百貨獨家、17 家東區獨家櫃位強勢進駐，共達 130 個品牌。
DIAMOND TOWERS 商場座落於高達 31 層樓耀眼雙塔建築一館、二館的 1-4 樓，一館 1-3 樓以潮流 / 設計師服飾、時髦運動概念店為主，4 樓都會廚房規劃有餐廳、食品與美麗市場；二館 1-2 樓將進駐全台首家 DIOR 精品形象旗艦店，3-4 樓共 4 家全新 Fine Dining 品牌。