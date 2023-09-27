〈台股盤前要聞〉台股探4個月新低、外資落跑新台幣爆量重貶 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。10 年期美債殖利率升高、美國政府關門等消息衝擊，台股昨 (26) 日重挫 176.16 點或 1.07%，收 16276.07 點，再寫 4 個月收盤新低；外資大舉匯出，新台幣匯價爆量重貶，新台幣兌美元昨 (26) 日重貶 8 分，收在 32.228 元，匯價續創 10 個半月新低。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

電金傳全面走弱 台股重挫 176 點收 16276 點 探 4 個月收盤新低

10 年期美債殖利率升高、美國政府關門等消息衝擊，台股昨 (26) 日重挫 176.16 點或 1.07%，收 16276.07 點，再寫 4 個月收盤新低，成交金額 2343.73 億元；櫃買指數同步走弱，下跌 2.66 點或 1.24%，收 212.14 點，成交金額 632 億元。閱讀全文...

外資落跑新台幣爆量重貶 8 分收 32.228 元 續創逾 10 個月新低

外資大舉匯出，新台幣匯價爆量重貶，新台幣兌美元昨 (26) 日重貶 8 分，收在 32.228 元，匯價續創 10 個半月新低，台北及元太外匯交易市場合計成交量 20.37 億美元。閱讀全文...

華為在台秋季新品發佈會登場 Mate 60 系列手機暫不登台

華為昨 (26) 日在台灣舉辦「HUAWEI 秋季新品發佈會」，展示一系列新品，不過未出現市場關注的 Mate 60 系列手機，對此，華為台灣總代理訊崴技術總經理雍海回應，該系列機種產能有限，會先以中國市場銷售為主，未來是否登台要視原廠安排，目前沒有具體時間表。閱讀全文...

增加創新板投資誘因 明年元旦起可信用交易

金管會放寬對創新板股票交易限制，金管會證期局昨 (26) 日預告修法，預計將開放創新板股票也能進行信用交易，預計將在明 (2024) 年元旦上路生效。閱讀全文...

旺宏吳敏求：市場去化庫存時間拉長 景氣最快明年下半年好轉

記憶體製造廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (26) 日表示，受到全球經濟狀況不佳影響，市場庫存去化時間拉長，明年上半年景氣預期不會有變化，最快下半年才可能轉佳。閱讀全文...

電信客戶開案量倍增 + 低軌衛星天線出貨 耀登明年營運喊衝

天線廠耀登 (3138-TW) 表示，與美國電信龍頭客戶合作順利，明年開案量可望翻倍，低軌衛星陣列天線也可望於明年第二季開始出貨，加上越南廠貢獻、工控客戶落底回穩，樂觀看待明年優於今年。閱讀全文...