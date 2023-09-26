崇越報捷 登外資精選台灣100強

崇越 (5434-TW) 今 (26) 日表示，公司躋身由台灣董事學會與企業研究發展中心主辦之「2023 外資精選台灣 100 強」之列，被台灣董事學會評選為具潛力、可持續發展的優質企業。

「2023 外資精選台灣百強」(Taiwan Best-in-Class 100) 以 2020-2022 年數據進行統計，由台灣董事學會與企業發展研究中心基於基本面、市場面、永續面等三大面向，評選出「2023 外資精選台灣百強榜單」，獲選企業一大關鍵在於落實永續發展，已成永續型企業，具體作為包括落實 Net Zero 2030/2050 永續目標、執行碳足跡產品類別規則 (PCR)、服務碳足跡減量等。

崇越提供半導體供應鏈整體解決服務方案，近年積極佈局海外，擴展美國、日本、新加坡、馬來西亞、越南等據點，打造半導體國際供應鏈平台，就近服務海外客戶，滿足在地化生產。

自 1990 年成立以來，營運表現亮眼，去年營收達 529.8 億元，每股稅後純益達 16.61 元，雙創歷史新高，今年上半年營收達 245.5 億元、達歷史次高。根據 2023《天下雜誌》兩千大企業調查，崇越於相關產業中排名第 12 名、並於「台灣 2000 大服務業」以及「服務業最賺錢公司」排名第 35 名佳績。

崇越積極落實永續精神，成果豐碩；今年通過「ISO 14001 環境管理系統」認證，有效預防和控制汙染，提高資源運用效率，展現對於減緩氣候變遷衝擊的重視程度，持續朝永續發展的綠色企業目標前進。

崇越也榮獲 2023「台灣永續行動獎金級」、台灣指標 CSR 永續獎項《天下雜誌》「2023 天下永續公民獎 永續 100 強」大型企業組第 37 名肯定。崇將持續深化環保綠能事業，投資、研發符合最新環保法規的製程技術與產品，深化與策略夥伴的合作，協助高科技廠環保工程建置，進行淨零轉型。