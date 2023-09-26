明揚成立5億元信託專戶 專款保障傷亡者撫卹賠償

生產高爾夫球的明揚國際 (8420-TW) 因 22 日爆炸起火，造成重大傷亡的意外，明揚國際今 (26) 日上午經董事會通過後，已委由上海商業儲蓄銀行 (5876-TW) 規劃辦理信託帳戶，將 5 億元存入專戶交付信託管理專款專用，展現負責的最大誠意。

明揚國際 22 日的爆炸、起火事故，造成包括警消、員工在內的百餘人死亡及輕重傷，今日已接獲全面停工 6 個月的處分。

明揚國際董事長劉安晧指出，身為在地企業，為了展現公司絕對負責到底的態度，雖然外界推估信託 3 億元可能已經足夠，但明揚已存進專戶 5 億元，就是為了讓所有傷者和罹難者家屬都不用擔心，我們絕對會從優撫恤，也會負責到底，即使將來醫療修復、心理治療或教育經費等等還超過這個數字，明揚也會繼續支付更多的款項，公司現金也絕對足以支付。

對於外界質疑事隔 5 天才設立信託專戶辦理撫卹，劉安晧表示，一切都以最快速度進行，在 22 日傍晚發生爆炸意外，周末馬上和上海銀行討論信託帳戶設置辦法，因為明揚為上櫃公司，必須召開董事會決議才能設立信託帳戶，因此馬上通知董事們出席今日早上的董事會，董事會後立即與上海商銀簽約撥款，過程完全不敢耽擱，就是要讓罹難者家屬和傷者放心，明揚絕對負責到底。至於專戶採新台幣活期性存款帳戶，以利隨時分配資金，撫卹傷亡者資金需求運用管理。

同時明揚指出，為了信託專戶的公信力，將委由律師擔任監察人，監督帳戶使用情形。關於接下來政府各單位的調查相關程序，明揚表示會積極配合，關於不動產存貨設備、對員工預估的損害金額、保險狀況和對公司財務影響，目前有投保金額約 15 億，後續將配合火調和保險公司調查，盡快完成理賠程序，即使在保險公司未完成理賠前，也會先以信託專戶，盡速對傷亡者給予撫卹。

對於經濟部昨天下令明揚全部停工，同時工資必須照常給付，劉安晧表示，尊重主管機關一切裁決，目前就是先盡速處理傷亡者的後續，其他員工們也不用擔心，工資一定都會照常給付。未來如果要復工，一定會把廠區工安消防做到最好，給員工最好的工作環境，才來談復工。

對於外界質疑明揚國際工作環境不好，劉安晧表示，明揚公司各方面一直在改進，但是速度不夠快，自動化的速度也不夠快，造成這次意外真的很痛心，未來會積極改進跟改善，致力公共安全。

明揚股價今天仍深鎖跌停價 68.3 元，而母公司明安 (8938-TW) 股價早盤以跌停價 62.1 元開出，隨即被買盤打開震盪向上，終場以平盤 69 元作收，成交量 1.08 萬張。