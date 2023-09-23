明安、明揚24日同步於OTC說明屏東廠爆炸影響

生產小白球的明揚 (8420-TW) 在屏東科技產業園區內廠區，昨 (22) 日發生爆炸案引發大火，可能引發生產設備及產能的重大損失，明揚董事劉安晧也多度到現場關心灌救進度，明揚預計於 24 日下午 3 時召開重大訊息說明會說明事件影響；同時，明揚的意外事件損失，將可能影響母公司明安 (8938-TW) 的業績表現，也將同步說明。

明安對明揚國際持股 52.12%，並納入合併報表，分析明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料及明揚國際生產的高爾夫球，其中高爾夫球具 65% 營收、高爾夫球占 20%，複合材料占 15%。明揚產能的折損，也將影響並造成明安的業績表現受挫。

明揚國際在屏東科技園區廠 22 日傍晚爆炸、火警延燒到今日，釀成警消及員工的重大傷亡事件，除了行政院長陳建仁和地方首長表達關切與協助，蔡英文總統 23 日也南下勘災表達慰問。

明揚發生爆炸及火警的廠區是位於屏東科技產業園區的舊廠區，許多原料都置放於此，並未波及二期的新廠區，明揚和母公司明安已啟動緊急應變措施，救人、慰問第一。

據估計，明揚國際的的舊廠區爆炸、火警損害，將造成明揚的高爾夫球產能損失 50%，但現階段的因重大工安事故可能遭停工的處分時間及因火場鑑定的遭封鎖時間長度，都有高度不確定性；同時，舊有事故廠址的重建時間預估也在 1 年以上，都造成明揚國際產能恢復的高度不確定。

2018 年 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠區發生火警，也造成警消及員工傷亡，事故現場因採證所需而遭封鎖長達 1 年的時間。