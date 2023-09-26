泓德能源建置光充儲示範點 全台目標100個站點

泓德能源 (6873-TW) 今 (26) 日表示，為強化台灣用電與電網的彈性與韌性，已在台南光充儲整合示範點，建置太陽光電設備、儲能設備、120kW 充電樁、V2G 充電樁等設備，結合成能源管理系統，打造為區域型智慧電網，目前已有 10 個站點建置中，目標全台建置 100 個站點。

泓德能源指出，當天災人禍導致斷電時，光充儲示範點可自行發電、必要時與電網解連，避免 303 大停電事件重演，此外，微電網系統也具備節能與永續雙重功能，視需求將儲存的再生能源有效分配與輸送，克服其間歇性的缺點，因此不但是再生能源的後盾，也可做為大型電網之輔助電網。

尤其電網搭配的能源管理系統可預測終端使用者 (End user) 的最佳用電模型，能更有效率的使用電力，除了可降低電費，也可達成永續目標。

董事長謝源一表示，儲能與負載端用電管理是讓台灣電力系統供需具備彈性與韌性的兩大關鍵，光充儲示範點即為台灣下一階段發展目標的成果展示。

泓德能源轉型成為智慧電力公司的關鍵之一，在於透過 AI 技術打造的「智慧綠電系統 TITAN」，能夠蒐集資料、預測最佳用電模型，解決綠電供需不穩的問題，更同時具有 AI 安全監控技術，可自動化管理光電案場、大型儲能設備場域的安全性，除了協助企業客戶方便快速的購買綠電，也協助公司維運管理。

光充儲示範點裡所建置的 AI 互動裝置，即可讓民眾親自認識「智慧綠電系統 TITAN」，它有眼睛、耳朵與大腦思考能力，藉由人體的姿勢動作與口語發問，即可開啟與 TITAN 的互動，透過遊戲了解綠能相關知識，光充儲示範點安裝屋頂型與車棚型兩種太陽能模組，以及工商用與家用 (小型) 的儲能設備。

總經理周仕昌說明，綠電發展走在全世界前沿的歐洲電價飆高、小型家用儲能設備亦熱銷，歐洲民眾即可於時間電價低時購入儲存，時間電價高時放出使用，若在政策引導下，讓台灣家家戶戶都有一套小型儲能系統，做好儲能、做到藏電於民，就能達成 2050 年淨零碳排的目標。

光充儲示範點裡的戰情牆，則整合並可視化所有資料，讓民眾一目瞭然當日太陽能的放電量、儲能系統之存電量 / 放電量、示範點的負載 (用電量) 等資訊，也能隨時掌握安裝於外的光儲充放用整合系統運行狀況，包含太陽能模組、儲能設備與電動車充電樁。一般消費者與關心再生能源議題的民眾，皆可於日常生活裡初步瞭解與具體想像再生能源的未來生活樣貌。