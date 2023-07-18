泓德能源布局智慧電力公司 目標家家光充儲、戶戶碳中和

泓德能源 (6873T-W) 今 (18) 日受邀出席創新板主題業績發表會，總經理周仕昌表示，公司電力服務穩定成長，未來將透過自有儲能案場，參與電力交易市場，預計 2024 年儲能相關營收比重達 25%。

周仕昌表示，泓德能源旗下星星電力從 2021 年取得售電業執照後，陸續和電信、金融、商辦等產業龍頭簽訂綠電及憑證購售合約，簽約度數從成立至今已超過 4000 萬度綠電。

星舟快充除持續拓展快充站外，下一步也將與車廠和停車場龍頭品牌正式簽約合作，並在 2024 年初推出複合式充電站，提供充電、休憩等多元功能服務，打造環島充電網絡。

泓德能源推出的智慧綠電系統 TITAN，透過導入雲守護的 AI 技術，模擬最佳發用電模型，即時匹配多個發電案場與多個用電需求，同時搭配星佑能源的能源管理系統，有效調控負載曲線，進行精準的電力調度與需量調控，達到移動能源物聯網的目標。

泓德能源今年儲能設備目標 300MW、充電樁 2000 支，2025 年底目標累積儲能出貨量達 1400MW、充電樁 1 萬支。未來也準備將此整合服務銷售至日本、美國等地，打進國際市場。同時，整合光儲充放用的微電網系統與電動車充電園區的品牌事業也將陸續出現。