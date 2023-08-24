泓德能源拿下宜花東車站充電樁標案 明年3月開始營運

泓德能源 (6873-TW) 今 (24) 日宣布，旗下星舟快充拿下鐵路局「宜花東電動汽車公共充電樁營運服務租賃案」標案，預計將在 9 個地點設置充電樁，2024 年 3 月開始營運。

泓德能源表示，公司現有充電站主要分布於台北、台中、南投與台南等台灣西部地區，拿下此次標案代表完成全台環島充電網布局，星舟快充將在宜蘭永樂車站與東澳車站，花蓮的壽豐車站、三民車站、東里車站與富里車站，台東的關山車站與瑞源車站，以及標案範圍外的花蓮林榮新光車站布建快充。

泓德能源總經理周仕昌表示，持續朝智慧綠能、隨手可得的目標前進，全台環島充電網將由星舟快充負責充電樁營運服務，未來也將拓展百貨公司、量販店賣場、停車場等夥伴合作，更加完善充電生態圈。

星舟快充去年攜手全家便利商店簽署充電樁合作契約，與全台 20 間全家店舖建置 120kW 電動車快充站。此外，南投熱門景點清境農場裡占地最廣的旅館「國民賓館」以及青青草原上，兩處皆有星舟快充充電站為民眾服務，特別是後者地點位於前進合歡山的最近補給地，為「全台海拔最高快充站」。

星舟快充建置的 DC 充電樁採單樁使用可在 30 分鐘內將電池充飽 80%，消費者充電 30 分鐘就能增加 180 公里左右的距離，可以從台北 101 開到彰化鹿港天后宮。