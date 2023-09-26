旺宏吳敏求：市場去化庫存時間拉長 景氣最快明年下半年好轉

記憶體製造廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (26) 日表示，受到全球經濟狀況不佳影響，市場庫存去化時間拉長，明年上半年景氣預期不會有變化，最快下半年才可能轉佳。

吳敏求指出，2 年前市場需求高漲，廠商庫存水位因此升高，但隨著全球經濟轉疲，需求也下滑，庫存去化需要更長的時間，會比預期久。

吳敏求表示，俄烏戰爭導致能源價格高漲，影響歐洲經濟，中國經濟則受美中貿易戰衝擊，在全球經濟情勢不佳之下，預期明年上半年景氣恐不會變好，最快也要等下半年，但目前也難以預期是否會好轉。

從各應用來看，吳敏求指出，車用、醫療和工業市場需求相對穩定，車用認證要求嚴謹，後進者要搶進難度也很高。

旺宏旗下 OctaFlash 快閃記憶體產品獲國際標準化認證公司 SGS TÜV Saar 核發的 ISO 26262 ASIL D 認證，其為汽車安全完整性的最高等級認證，可滿足車用、工業和消費性應用即時應變系統對於「隨開即用」的效能需求。

談及華為近期推出旗艦新機，吳敏求表示，華為主要是要對外釋出，中國具自主開發晶片能力的訊息，但設計上一定有差別，畢竟非採用先進製程，他也認為，中國半導體產業將持續進展，只是預估將落後國際市場 20 年。

