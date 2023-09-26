增加創新板投資誘因 明年元旦起可信用交易

金管會放寬對創新板股票交易限制，金管會證期局今 (26) 日預告修法，預計將開放創新板股票也能進行信用交易，預計將在明 (2024) 年元旦上路生效。

金管會證期局副局長高晶萍說，此次修正辦法主要有兩大重點，包括：一、創新板股票可適用上市股票得為融資交易的審查標準；二、創新板股票轉上市後，其信用交易延續的審查標準，可比照上櫃股票轉上市。

高晶萍認為，開放創新板股票可進行信用交易，將有助於提高創新板股票的流動性，預計將可吸引更多新創企業申請至新創板掛牌上市。

根據統計，目前新創板共有 6 檔股票掛牌，包括：錼創 - KY(6854-TW)、泓德能源 (6873-TW)、雲豹能源 (6869-TW)、倚天酷碁 (2432-TW)、走著瞧 (6902-TW)、虎航 (6757-TW)。

為壯大台股創新板規模，證交所頻頻出招，鬆綁創新板 6 大規定並擬開放信用交易，而隨著創新板規模擴大，預估全年送件家數將突破 15 家，未來 3 到 5 年內申請家數將進一步朝 80 家邁進。

證交所董事會日前拍板通過，決議鬆綁「臺灣創新板」發行面及交易面等 6 大規定，包括刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定，並再度降合格投資人資格條件等。