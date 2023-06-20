晟德拚下半年營運優於上半年 持續打造生技獨角獸

晟德 (4123-TW) 今 (20) 日舉行股東會，展望後市，董事長王素琦表示，今年全球經濟更難預測，仍充滿變數及挑戰，不過目標下半年營運優於上半年，持續朝 2025 年打造 7-8 個市值 300 億元的生技獨角獸目標邁進。

王素琦指出，2022 年總體經濟及產業環境變化劇烈，地緣衝突、高通膨驅動貨幣政策的激烈調整、市場需求大幅反轉下修，都對企業營運造成多項衝擊與挑戰。

王素琦強調，儘管 2023 年上半年產業亂流仍多，晟德營運目標設定 2023 年的下半年度達成營收與獲利的年成長，全年業績持續走揚。

針對股東詢問 2025 年以前的經營目標，王素琦對此回應，集團打造生技界波克夏的效益持續發酵，尤其旗下投資公司都是未來醫藥發展的創新領域，包括生物藥 CDMO 的永昕 (4726-TW)、創新新藥研發的順藥 (6535-TW)、細胞療法的長聖 (6712-TW)、第三類高階骨科醫材的博晟生醫 (6733-TW) 等。

晟德已轉型成為生技專業控股公司，在國際上也積極尋找亞洲及其他地區的併購與參股機會，為 2025 年孵出集團獨角獸，力拚朝全球 50 大藥廠推進目標邁進。

王素琦強調，晟德未來將持續專注於核心事業的發展，並透過併購或引進策略投資人等方式進一步強化核心事業競爭力，期待 2025 年打造 7-8 個市值可達 300 億元的生技獨角獸企業。

晟德看準人才是生技產業的根本，也將籌畫成立「晟德組織發展學院」，透過模組化的人才培育機制，進行多元化的課程配對，強化數位數據觀念及產業連結。