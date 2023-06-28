晟德集團與韓國保健品集團簽MOU 共同研發益生菌素材

晟德 (4123-TW) 轉投資公司益生菌廠豐華生物科技 Glac Biotech 宣布，與全球知名韓國保健食品公司 Nutrione 為首的四家公司簽署戰略合作協議 (MOU)，將合作開發新型功能益生菌素材、臨床學術和行銷策略計劃。

此次合作的戰略公司還包含樂天集團子公司 Bigsomebio、專業原料製造商 Neo Cremar 以及韓國第一 OEM/ODM 公司 Cosmax NBT，都是韓國保健品產業鏈中的關鍵角色。

豐華生技是全球領先的益生菌製造公司，藉由其獨特的 PRONEX 技術，致力於研究、開發和生產高穩定性且具功能性的益生菌產品。

Nutrione 是韓國最大的保健食品品牌公司，專注於健康和美容領域，產品在全球超過 74 個國家販售，2022 年營業額達 1.5 億美元，旗下膠原蛋白與葉黃素等產品長期受到市場青睞。

Nutrione 在保健素材選用上特別重視原料特殊性及科研數據。此次與豐華生技合作針對臺灣奧運金牌選手增強運動表現益生菌進行研究，菌株組合經豐華生技多重研究證實，可以增強肌肉力量，減少體內脂肪，並促進體力快速恢復。

晟德表示，韓國保健品市場快速發展且潛力巨大的市場，隨著人們對健康和福祉的關注不斷增加，保健品的需求也大幅上升。

根據韓國市調公司 Embrain 調查，約有 84.5% 的韓國民眾有使用保健品，且 20 歲以下年輕人使用保健品的比例也高達 68%，在新冠疫情的推波助瀾下，市場普遍認為益生菌所能提供的保護力更勝於維他命等營養補充品，使得益生菌銷量近年來在韓國呈現爆炸性成長。

根據 RESEARCH and MARKET 預測，南韓益生菌市場到 2027 年可達到 12.7 億美元，年增率達 22.65%。