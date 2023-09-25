〈台股盤中〉AI攜手IC點火助攻 指數收復16400點

無懼美股三大指數收黑，台股今 (25) 日在半導體、AI 及 IC 設計等族群帶動下，加上汽車、生技類股助攻，早盤指數一度大漲逾百點，儘管盤中漲幅稍有收斂，但仍穩守 16400 關卡。

聯準會鷹風陣陣，美股僅費半指數收紅，其餘三大指數則同步收黑，但台股今天在 AI、IC 設計族群點火助攻，帶動指數早盤就上漲逾百點，但少了電子權值股點火助陣，盤中漲點略有收斂。

AI 族群中，金像電 (2368-TW) 盤中大漲逾 8%，世芯 - KY(3661-TW)、智原 (3035-TW)、營邦 (3693-TW)、創意 (3443-TW) 盤中各有 2%~4% 不等的漲幅；其他包括勤誠 (8210-TW)、美律 (2439-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也在買單敲進推升股價走揚。

IC 設計族群也在買盤鎖定下推升股價走揚，芯鼎 (6695-TW)、信驊 (5274-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 盤中漲逾 4%，虹冠電 (3257-TW)、天方能源 (3073-TW) 也有 3% 以上漲幅。

蘋果概念股挾 i15 上市話題，為相關供應鏈注入利多，包括大立光 (3008-TW)、致伸 (4915-TW)、優群 (3217-TW)、台郡 (6269-TW)、GIS-KY(6456-TW)、可成 (2474-TW) 也帶買盤敲進下推升股價走揚。

汽車類股中，三陽工業 (2206-TW) 盤中強漲逾 5%，帝寶 (6605-TW)、聯嘉 (6288-TW)、昭輝 (1339-TW)、中華 (2204-TW)、裕隆 (2201-TW)、百達 - KY(2236-TW)、麗清 (3346-TW) 也有 2% 的漲幅。

生技股中的視陽 (6782-TW) 盤中亮起漲停紅燈，股價暫時鎖在 186 元，晶碩 (6491-TW)、泰福 - KY(6541-TW)、晉弘 (6796-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 也有 2% 以上漲幅。