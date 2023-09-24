外資倒貨 台股失守半年線 市場寄望Q4電子股穩盤

受外資大舉調節壓力影響，台股失守半年線，投信認為，在聯準會偏鷹態度下，美股大幅震盪、台股也難逃整理壓力，短線需時間消化消息面影響，但隨著時序邁入傳統旺季，預期電子股可望成為支撐大盤主力。

在籌碼面部分，外資賣超金額擴大至 1056.95 億元，創下 2022 年 6 月中旬以來單週賣超最高金額，自營商單周也從台股提款 332.59 億元，僅投信連續第 8 周買超，本週回補 98.49 億元，但三大法人合計仍賣超台股 1291.04 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，9 月來外資已調節台股 1307.72 億元，金額已超過 8 月調節的 1240.02 億元，是大盤欲振乏力的主因，指數也跌破半年線支撐。

孫傳恕指出，聯準會在發表偏鷹派的會後聲明後，導致美債殖利率攀至新高、美元走強，加上美國會難以就短期開支法案達成共識，美國政府本月底再面臨關門危機，使得美股出現大幅震盪，也影響台股的投資情緒，預料股市仍需時間消化此次偏鷹派的聲明。

此外，國際油價也成為近期變數，孫傳恕說明，沙烏地和俄羅斯的減產延長，造成油品市場龐大缺口，引發能源價格再度波動。

目前布蘭特與西德州原油價格雙雙站上 90 美元大關，根據 OPEC 最新原油展望報告，第 4 季原油供給缺口將達每日 330 萬桶，可能創 10 多年來最大缺口，且如果歐洲與中國經濟數據開始轉為樂觀，將使原油市場更加緊繃。

安聯投信台股團隊認為，近期市場出現較大波動，主要也是在反映利率政策方向步調與市場期望有所落差所致。

安聯投信台股團隊表示，台股在全球現階段處在各類資訊的空窗期的情況下，短中期相對承壓，並且需要等待更多新消息，目前市場也在等待基本面落底後更多正面數據、利率政策新訊號與評價面整理。