〈台股盤前要聞〉明揚成立信託基金帳戶、台股寄望Q4電子股穩盤 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。明揚國際 (8420-TW) 及母公司明安國際 (8938-TW)，承諾從優補償，今日將成立信託基金帳戶專款專用；受外資大舉調節壓力影響，台股失守半年線，隨著時序邁入傳統旺季，預期電子股可望成為支撐大盤主力。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

明揚屏東廠區爆炸造重大傷亡 將成立信託基金帳戶專款撫卹

生產高爾夫球的明揚國際 (8420-TW) 及母公司明安國際 (8938-TW)，昨 (24) 日下午針對明揚 22 日屏東廠區發生一廠爆炸及火警延燒提出說明，明安及明揚兩家公司的董事長及總經理就起身鞠躬道歉，並承諾從優補償受到影響的人，今日將成立信託基金帳戶專款專用，對傷、亡者及家屬，絕對會負責到底。 閱讀全文...

外資倒貨 台股失守半年線 市場寄望 Q4 電子股穩盤

受外資大舉調節壓力影響，台股失守半年線，投信認為，在聯準會偏鷹態度下，美股大幅震盪、台股也難逃整理壓力，短線需時間消化消息面影響，但隨著時序邁入傳統旺季，預期電子股可望成為支撐大盤主力。 閱讀全文...

需求弱 + 調庫存 台灣 8 月工業生產、製造業指數雙創連 15 黑 全年恐難轉正

終端需求續弱、產業調整庫存壓力未解，台灣 8 月工業生產指數為 91.38、年減 10.53%、製造業指數為 90.74、年減 10.70%，兩者皆為連續 15 個月負成長，雙陷史上最長衰退紀錄。經濟部統計處副處長黃偉傑說，在升息、通膨等干擾因素未解除前，預估今年全年負成長機率大。 閱讀全文...

中航看中國原物料進口動能強 散裝市況留意 4 個方向

散裝航商中航 (2612-TW) 法說會指出，中國房地產業雖供過於求，但整體原物料進口動能仍強，使第四季期貨日租金維持約 17000 美元，與目前現貨報價接近，至於後市整體市況，建議觀察 4 個方向包括供需、通膨、中國房地產以及環保法規。 閱讀全文...

金萬林攻高階基因檢測市場 推乳癌 NGS 檢測服務

基因檢測儀器服務廠金萬林 (6645-TW) 看準次世代基因定序 (NGS) 明年將納入健保，為搶占台灣高階基因檢測市場，積極拓展癌症 NGS 檢測市場，並參與台灣乳房醫學會舉辦的 2023 台北國際乳癌研討會，在會中介紹旗下 NGS 檢測服務。 閱讀全文...



