〈台股盤後〉電子族群部分點火 量縮止跌終結連4黑

台股加權指數在連日下跌後，今 (22) 日早盤最低一度來到 16202.43 點，但盤中隨著部分族群點火，緩步轉強，終場小漲 27.81 點，以 16344.48 點作收，成交值縮至 2355.53 億元，終結日線連 4 黑，法人指出，隨著聯準會宣布維持利率不變，短期不確定因素緩解，再加上蘋果新機陸續在各國上市，帶旺電子供應鏈的聲量，多方人氣於第四季逐漸匯集可期，惟仍須留意美股變化。

聯準會宣布將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，是聯準會今年第二次維持利率不變，聯準會預計年底前仍將升息一次，明年的降息幅度將低於之前的預期。

在升息不確定因素緩解後，高價電子股再度轉強，反映多頭人氣再度聚集，設計 IP 族群中，力旺漲停，世芯 - KY、創意漲幅半根停板上下，M31 漲近 3%。

光纖族群相當強勁，上詮、光聖、康聯訊漲停，創威漲近 9%，前鼎和華星光漲逾半根停板，眾達 - KY、波若威也有 3% 以上漲幅。

銅箔基板相關指標中，聯茂漲 6%，台燿漲 3% 上。

而 USBIC 族群裡，祥碩和譜瑞 - KY 均漲超過 4%。

而散裝航商則陷入整理，正德跌近 4%，中航、新興、裕民和台航跌 2% 上下。

從個股來看，安可、營邦、皇昌漲停，力特、地球、建舜電、楠梓電、泰谷、定穎投控、奇鋐、兆利、勤誠、萬潤等均漲半根停板之上。

元大投顧認為，從技術面來看，加權指數受季線下彎影響，半年線也失守，短線下檔支撐下移至前低 16264 點，預計指數持續整理格局，而櫃買指數當務之急為重新站回月線支撐，以維持中小型個股表現的機會。

市場對 FOMC 會後說明的解讀，有鷹有鴿，短線上股市主要受利率維持高檔有所壓抑。