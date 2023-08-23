外部需求還是冷 台灣7月批發營業額連9黑 零售、餐飲聯袂創新高

經濟部統計處今 (23) 日公布台灣 7 月批發、零售及餐飲業營業額統計。受終端需求疲弱影響，7 月批發營業額 9777 億元、年減 5.7%，連 9 黑；但零售、餐飲則在疫後復甦、季節因素驅動下，雙創歷年同期新高。

經濟復甦持續呈現「外冷內熱」，批發業 7 月營業額 9777 億元，較去年同期減少 5.7%，主因是全球終端需求續呈疲軟，企業持續調整庫存，通膨及升息壓力影響客戶採購力道，加上國際原物料價格走弱所致。統計今年前 7 月營業額為 6 兆 5907 億元、年減 11.4%。

根據經濟部預估，8 月批發業營業額約 9533~9844 億元，年減幅約 5.2%~8.2%。

零售業部分則是在疫後復甦消費潮帶動下持續成長，7 月營業額 3778 億元、年增 5.3%，包含綜合商品零售業、百貨公司、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業分別較去年同期增加 38.4%、11.1%、7.3% 及 5.9%。

另外，汽機車零售業受惠新型車款熱銷，及適逢民俗月前交車旺季，推升營業額年增 15.8%；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣持續疲弱，年減 5.6%；統計前 7 月營業額為 2 兆 6052 億元，創歷年同期新高、年增 8.4%。

餐飲業部分，7 月餐飲業營業額 891 億元、年增 17.6%，其中餐館業及飲料店業分別年增 17.0% 及 9.0%，主因是暑假人潮增加，外食消費動能強勁，加上天氣炎熱帶動冷飲需求增加所致。

另外，外燴及團膳承包業受惠航班載客人次成長，帶動空廚餐點需求擴增，年增 72.7%；統計前 7 月營業額為 5,930 億元，創歷年同期新高，年增 24.9%。

經濟部預估，受去年高基期影響，預估零售業 8 月營業額約 3636~3744 億元，年增幅則縮小為 1.5~4.5%；餐飲業單月營業額 892~916 億元，年增幅約 13.5~16.5%。