〈i15登台〉PChome客流激增近50% 現貨售罄 Pro系列銷售最熱

網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物今 (22) 日上午 8 點正式開賣 iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus 和 iPhone 15 現貨，開賣前即吸引大批消費者在線等候，搶購人流量較去年開賣日激增近 50%，熱潮遠超越去年，帶動 Apple 旗艦館 1 小時業績年增達雙位數，首批現貨全數搶購一空，以 iPhone 15 Pro 系列銷售最熱。

PChome 24h 購物是全台電商唯一全系列 Apple 授權經銷商，PChome 24h 購物表示，今年蘋果新機的買氣強強滾，Apple 周邊配件的銷售動能也顯著提升，近一周站上買氣較平日已成長近 2 倍，又以犀牛盾、MAGEASY 和 UAG 三大品牌最熱銷。

PChome 24h 購物強調，將持續積極補貨，滿足全台果粉換機需求。

PChome 24h 購物自去年 9 月推出「PChome iPhone 訂閱方案」，首年締造出超乎預期的好成績，分析 iPhone 14 訂閱用戶輪廓，男性多於女性、年齡層多集中在 20-39 歲，占比超過 70%。

同時，PChome 24h 購物今日上午 9 點 PChome 正式開放去年首波訂閱用戶續訂，中午 12 點緊接開跑「新訂閱方案」，雙雙吸引消費者踴躍搶訂，上午整體訂閱量較去年開放訂閱首日成長 50%。