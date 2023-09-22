〈i15登台〉遠傳銷量年增3成 1399、1599元高資費比重過半

遠傳 (4904-TW) 今 (22) 日開賣 iPhone 15 系列新機，開賣會號碼牌幾乎秒殺，根據內部最新統計，銷量較去年同期大幅成長三成，其中 1399、1599 元資費占五成為最大宗，Pro Max 仍是最受歡迎的機種。

遠傳指出，目前申辦 iPhone 15 系列機款的用戶中，除了高資費為大宗外，4 種機型以 iPhone 15 Pro Max 最受歡迎，容量則以 256G 最多人選擇，顏色則是原色鈦金屬最受消費者喜愛，佔比 30%。

iPhone 15 系列新機上市，遠傳提供三創門市前 50 名、台中逢甲福興門市及高雄林森門市各 10 名，申辦指定資費民眾免費容量升級、聯名配件大禮包排隊禮，三創門市更加碼 30 名空機排隊禮，包括贈送千元 Apple 配件購物金及聯名配件大禮包。

遠傳今日也同步開賣 Apple Watch 9 及 Ultra 2 系列，搭配遠傳心 5G 智慧手錶方案，月付 1399 元 ，Apple Watch 9 專案價最低只要 0 元起，LTE 版手錶申辦搭配一號多機服務，手錶專案價最高還可再折 3000 元。

針對新機優惠，遠傳表示，iPhone 15 128G 搭配 1599 資費，0 元就可起帶回家，活動期間申辦 iPhone 15 指定方案，再享 4 大好禮，包含用戶持舊機換 iPhone 15 系列新機，再享加碼 1000 元折扣，最高可折 35000 元等。