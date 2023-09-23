美貿易代表籲推進WTO改革 應對中國非市場作法

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周五 (22 日) 呼籲推進世界貿易組織 (WTO) 改革，認為 WTO 需要有更好的工具，來應對中國的「非市場經濟作法」。

戴琪在美國戰略暨國際研究中心 (Center for Strategic and International Studies, CSIS) 舉行的一場貿易論壇上表示，美國致力於推動 WTO 改革，將重點放在基本宗旨，即「開放、透明和公平市場導向的競爭」。

她指出，近年來 WTO 未能解決一些國家的非市場行為，像是主導關鍵工業部門、扶持本國龍頭企業並歧視海外競爭對手，以及大規模補貼關鍵產業、操縱成本結構等。雖然一開始未直接點名，但戴琪後來坦承她指的就是中國。

戴琪說：「這些作法對已開發和開發中國家的工人來說都是不公平的，而他們正是這個制度應該要賦權的群體。」

WTO 第 13 屆部長級會議定於明年 2 月 26 日至 2 月 29 日於阿布達比舉行。戴琪呼籲，WTO 的 164 個成員國應鎖定任何能夠達成共識的改革方案，而非繼續維持現狀。

WTO 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 在同一場論壇上強調，WTO 成員國正在進行磋商，她希望能在 2 月之前推進包含爭端解決機制 (Dispute Settlement System) 在內等改革作業。

伊衛拉說：「在解決公平競爭環境的問題方面，我們還有很多工作要做，包含工業、農業與其他補貼造成的貿易扭曲。」

戴琪也說：「美國希望 WTO 能夠公平有效地解決爭端，並支持主席、民主和經濟一體化的健康平衡。」