鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.06億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達25.4%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,641.39美元，24小時漲跌幅-1.06%；以太幣(ETH)現報價格1,595.06美元，24小時漲跌幅-1.39%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.65億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.31億美元。

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅25.4%；Astar(ASTR)24小時漲幅6.49%；Wing Token(WING)24小時漲幅5.77%。

24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅30.1%；Flamingo(FLM)24小時跌幅16.6%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅12.7%。

近一週漲幅：Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅23.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅21.8%；金屬幣(MTL)近一週漲幅20.3%。

近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅53.6%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅33.4%；ImmutableX(IMX)近一週跌幅29.6%。

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