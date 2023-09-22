〈美股盤後〉VIX飆升 股債雙殺 標普挫逾1.6%創3月以來最大跌幅

投資人擔憂年底前聯準會可能再度升息及政府關門危機，恐慌指數 VIX 飆升，美債殖利率週四 (21 日) 攀至 2008 年全球金融危機期間以來最高，四大指數全黑。標普 500 指數下跌超過 1.6%，創 3 月以來最大跌幅，均跌破關鍵的 100 日均線。

經濟數據方面，美國上週初領失業金人數報 20.1 萬人，遠低市場預期的 22.5 萬人，也不及修正後前值 22.1 萬人，寫下今年 1 月以來新低，表明健康的就業市場將持續支撐經濟。

政經方面，聯準會週三公布利率決定，一如市場預期維持利率不變，但預計年底前還可能再升息一次，同時預測明年的降息空間可能更少，比市場預期更鷹派。

而聯準會會議後，英國央行宣布暫停升息，將主要利率維持在 5.25% 不變，官方數據顯示英國消費者物價的增長出人意料降溫。瑞士央行也均未升息。

投資人仍處於提心吊膽的狀態，等待日本央行週五公布政策決定，市場預期維持利率不變，更關注殖利率曲綫控制（YCC）進一步操作調整以及未來政策立場轉變的跡象。

由於國會難以就短期開支法案達成共識，美國政府本月底再面臨關門危機。

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 未能解決黨內分歧，避免聯邦政府停擺的努力遭受挫敗，經過 2.5 小時會議後，眾院以 212 票贊成、216 票反對涉款 8860 億美元的國防撥款法案，而這表決結果反映，稍後交由眾議院全體會議審理的短期撥款法案 (CR) 也可能不獲通過。

此外，若政府關門，聯準會工作難度將再升級，包括 9 月非農就業等一系列重要經濟數據恐被迫延遲發布。

地緣政治方面，德國政府傳出決定在其 5G 網路中限制使用華為和中興通訊等中國公司的部件，因為一項評估顯示，德國已過度依賴這兩家中國通訊設備大廠，中國駐柏林大使館表示，若消息屬實，中國不會袖手旁觀。

美股週四 (21 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊陷入血海，房地產 (-3.48%)、非必需消費品 (-2.88%) 和材料 (-2.04%) 領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數下殺。Meta (META-US) 下跌 1.31%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.89%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 2.47%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.41%。

道瓊成分股幾乎全黑，思科 (CSCO-US) 下跌 3.89%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.78%；Nike (NKE-US) 下跌 2.61%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.36%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.83%。

費半成分股普遍收低。高通 (QCOM-US) 下跌 1.15%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.89%；美光 (MU-US) 下跌 2.55%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.30%；AMD (AMD-US) 下跌 3.74%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.05%。

台股 ADR 全數倒下。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.21%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.11%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.69%。

企業新聞

空頭圍剿過後，軟銀旗下晶片設計公司安謀 Arm (ARM-US) 盤中一度跌破 IPO 價格，收跌 1.42% 至每股 52.16 美元。

網路設備大廠思科 (CSCO-US) 重挫 3.89% 至每股 53.34 美元。思科發起迄今史上最大規模收購，以每股 157 美元的全現金交易收購網路安全公司 Splunk，以強化對安全軟體領域的發展，該交易預計將於 2024 年第三季完成。思科執行長 Chuck Robbins 強調了人工智慧 (AI) 以及利用 Splunk 技術帶來的 AI 力量來保護網路的重要性。

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.47%， 博通 (AVGO-US) 走低 2.67%。傳 Google 將放棄與博通合作 AI 晶片，考慮最快在 2027 年把博通從 AI 晶片供應商名單中剔除，但隨後遭 Google 否認。

微軟 (MSFT-US) 收跌 0.39% 至每股 319.53 美元。微軟宣布 Windows 人工智慧 (AI) 助手 Copilot 將於 9 月 26 日開始推出，而 Office Copilot 將於 11 月 1 日廣泛使用，繼續將生成式 AI 應用於微軟產品當中。

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 跳漲 4.52% 至每股 261.85 美元。聯邦快遞發布 2024 會計年度第一季 (8/31 止) 財報，獲利高於華爾街預期並上調全年財測。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 20.1 萬，預期 22.5 萬，前值 22.1 萬

美國上週續領失業金人數報 166.2 萬，預期 169.5 萬，前值 168.3 萬

美國費城聯準銀行 9 月製造業指數報 - 13.5，預期 - 0.7，前值 12.0

美國 8 月成屋銷售年化總數報 404 萬，預期 410 萬戶，前值 407 萬戶

美國 8 月成屋銷售年化月增率初值報 - 0.7%，預期 0.7%，前值 - 2.2%

華爾街分析

德銀策略師 Jim Reid 表示：「正如市場普遍預期的那樣，聯邦公開市場委員會（FOMC）維持基準利率不變，但這種暫停伴隨著明顯的鷹派色彩，此後股債市場都出現明顯的拋售潮。」

Miller Tabak + 分析師 Matt Maley 表示：「雖然聯準會將在更長時間內維持較高利率，但央行似乎比預期更鷹，透過提高成長前景以及官員們的行動預計聯邦基金利率將在未來大幅波動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主