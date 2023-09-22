〈台股盤前〉美股未止跌+外資續出逃 短線震盪期恐拉長

台股昨 (21) 日電金傳權值股一片慘綠，終場大跌 218.08 點、收在 16316.67 點，痛失半年線。法人指出，台股尚待出現止跌訊號，FOMC 政策偏空影響短線走勢，若美股未止跌，美元續強、外資續賣，台股震盪期恐拉長。

美股周四再度走跌，投資人對美國國會可能無法避免政府關門越來越感擔憂，其中標普 500 指數和那斯達克指數創下 6 月以來收盤新低，道瓊指數重挫 370 點，那斯達克指數也大跌超過 245 點。

美聯準會 9 月決議按兵不動，並預期今年底前將再升息 1 碼，符合市場預期，但令人意外的是明年預估降息的幅度由 4 碼縮小為 2 碼，主席鮑爾在記者會的發言也較偏「鷹派」，顯示利率峰值將更高、更久，美元與美債殖利率 21 日盤中應聲走揚。

行政院昨日通過《房屋稅條例》修正草案 (囤房稅 2.0)，牽動逾百萬戶權益。修法後，房屋稅由縣市歸戶改採全國歸戶，多數非自住持有者稅率調高為 2% 至 4.8%，將影響 96.8 萬戶至 135.8 萬戶。

手機晶片大廠高通為降低成本，持續擴大全球裁員行動，傳出將進行最新一波兩岸人事精簡計畫，台灣 10 月要裁 200 人，縮編幅度超過一成，大陸上海研發中心近期則要大砍兩成人力。

法人指出，台股連日大跌、尚待出現止跌訊號，FOMC 政策偏空影響短線走勢，台股首度收盤跌破半年線，若美股未止跌，美元續強、外資續賣，台股震盪期恐拉長。